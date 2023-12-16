Fatih Portakal AKP'nin İBB adayı için isim verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı çıkışı yerel seçimlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdoğan, birinci derecede büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması için aralık ayının sonunu işaret etti.



CANLI YAYINDA 'SON ADRES' DİYEREK İSİM VERDİ



Gazete Duvar'ın aktardığına göre son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı için son adresin Binali Yıldırım olabileceğini açıkladı.



"İSTANBUL İÇİN HALA KARARSIZ"



Fatih Portakal, İstanbul adayı ile ilgili olarak şunları ifade etti:



"Zaman zaman bizlerin yaptığı yorumlarla siyasetçilerin yaptığı açıklamalar uyuşmuyor. Biz yorumumuzu yapıyoruz ve içeriden gelen bazı kuşların söylemiş olduğu kulis bilgisi dediğimiz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Siz siyasetçilerin her şeyi söylediğine inanıyor musunuz? Erdoğan'ın, Özgür Özel'in, Erbakan'ın... İnanmayın.



Dedik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için hala kararsız... Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya, Murat Kurum'un ismi geçmişti, Fatih Belediye Başkanı'nın ismi geçmişti. Sonunda bence ibre nereye dönecek diye olursanız, son adres bence Binali Bey olabilir. Binali Bey, 2019'da 29 Aralık'ta açıklanmış. Eğer yapar mı, bir daha döner mi diye dönecek olursanız, dönmez. Biz de böyle bi, belki son adres olarak kendisi olabilir mi, olabilir, neden olmasın. Tabii son kararı verecek olan Binali Yıldırım.