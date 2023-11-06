Samanyolu Haber /Gündem / Feci kaza: Araç cayır cayır yandı, 6 kişi hayatını kaybetti /06 Kasım 2023 23:26

Feci kaza: Araç cayır cayır yandı, 6 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

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Siirt’te İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

LGP’li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, yanan otomobilde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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