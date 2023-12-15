Samanyolu Haber /Politika / Fenomenler 'skandalında' Reis'in payı nasıl ödeniyor? /15 Aralık 2023 09:55

Fenomenler 'skandalında' Reis'in payı nasıl ödeniyor?

Gazeteci Cevheri Güven, son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden 'Fenomenler Skandalı'nde Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzanan kirli para trafiğini ortaya koyan bir video yayınladı.

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Türkiye'nin büyük belası yasa dışı bahis engellenmiyor çünkü "Reisin payı" ödeniyor. Peki nasıl? Kırıntılarla yetinen fenomenlerin üzerine gidilirken baronların üzerine neden gidilmiyor? Baronlar, Saray'ın payını hangi yöntemlerle ödüyor?



Bu işte benzinlikler ve bazı restoran cafe zincirlerinin rolü ne? Kirli polisler plaka tanıma sistemi üzerinden benzinliklerle kurdukları tezgahla yüzmilyonlarca lirayı nasıl sisteme sokuyorlar?

Bahis işinde, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hangi pozisyonda?

Yıldırım Demirören, Faroe Adaları Türkiye maçında Misli üzerinden nasıl susturuldu?

Var kayıtlarının Lale Orta üzerinden Ali Koç'a gönderilmesi, bunun Galatasaray'a sızdırılması ve Mehmet Büyükekşi'nin devreye girmesi olayının iç yüzü nedir? Fenerbahçe'nin beş yıldızı üzerine nasıl pazarlık yapıldı?

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