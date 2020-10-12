Film gibi bir hadise ! Dikkatsiz annenin bebeği bakın trafiğe nasıl daldı

Bebeği ile alış verişe giden bir annenin dikkatsizliği az kalsın faciaya sebep olacaktı. Dikkatsiz anne aracı ile meşgul olurken bebek arabasındaki çocuğunu unutunca olanlar oldu. Bebek arabası yokuş aşağıya hareket edince filmlerde yaşanan bir hadise başlamış oldu.





Hiç bir şeyden habersiz çocuk bir anda trafiğe daldı. Önce oto parka girmeye çalışan kamyon durumu fark etti ve bebeğe çarpmadı. Ancak Caddede durumdan habersiz araçlar için durum farklıydı. Neyse ki bebek arabası bir otobüse çarptı ve facia yaşanmadı. Anne durumu geçte olsa fark etti ama duruma müdahale edemedi. Bebeğin sağlık durumu iyi olduğu açıklandı

