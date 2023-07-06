Samanyolu Haber /Gündem / Fırat Nehri'nde piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı /06 Temmuz 2023 23:02

Fırat Nehri'nde piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bayram ziyareti için gelen akrabalar, Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya karar verdi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre nehirde yüzmeye giren 5 kişi, aniden artan akıntıya kapıldı.

Olay sırasında çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, suda boğulma tehlikesi geçiren şahısların yardım çığlıkları duyuluyor.

Çevredekiler suda çırpınan şahısları kurtarmak için büyük çaba harcarken kıyıdaki yakınları olup bitenleri gözyaşları ve çığlıklar atarak izledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıntıdan kurtarılan 5 kişiye müdahale etti.

Ancak Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.'nin (44) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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