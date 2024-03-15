Samanyolu Haber /Dünya / ‘First lady’nin lüks masrafları yeniden gündem oldu /15 Mart 2024 09:17

‘First lady’nin lüks masrafları yeniden gündem oldu

Fransa’da devletin hesaplarını kontrol etmekten sorumlu Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte’in 2022 yılındaki masrafları için devlet kasasından 315 bin 808 euro harcandı.

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“Midi Libre” gazetesinin haberine göre, devletin Elysee Sarayı için ayırdığı ödeneğin yüzde 0,28'i Brigitte Macron’un harcamalarına gidiyor.

Sayıştay’a göre Cumhurbaşkanı eşinin görevi, yasal veya düzenleyici temeli olmayan cumhuriyetçi bir gelenek olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanan bu harcamalar Sayıştay tarafındann denetleniyor.

Cumhurbaşkanı eşinin faaliyet alanı içerisinde dört ana görevi bulunuyor.

2017 yılında yayınlanan şeffaflık tüzüğünde ayrıntılı olarak açıklanan bu görevler arasında her şeyden önce, zirvelerde ve uluslararası toplantılarda Fransa'yı cumhurbaşkanının yanında temsil etmek yer alıyor.

Daha sonra kendisiyle tanışmak isteyen Fransızların taleplerine yanıt vermek, Élysee Sarayı'ndaki resmi resepsiyonları denetmek ve Fransa'nın uluslararası etki alanına katkıda bulunan hayırsever, kültürel ve sosyal çalışmaları desteklemek yine first lady’nin ana görevleri arasında yer alıyor.

First Lady Brigitte Macron, 2022 yılında Cumhurbaşkanı ile yarısı yurtdışında olmak üzere 14'e yakın resmi gezi gerçekleştirdi.

Ayrıca 16 kez Cumhurbaşkanı olmadan Fransa'da çeşitli bölgeleri ziyaret etti.

Brigitte Macron’a, iki danışman ve bir asistan hizmet ederken, Cumhurbaşkanının bir danışmanı da ortak olarak kendisine destek veriyor.

Elysee Sarayı'nın bir bölümünde yer alan Brigitte Macron'un makamı, first lady için basınla ilişkileri yönetiyor, seyahatleri hazırlıyor ve etkinlik organizasyonlarına katılıyor.

Brigitte Macron'a gelen mektupların okunması ve yanıtlanması için 6 kişilik bir ekip first lady’nin danışmanlarına destek veriyor.

2022'de 2021'e göre yarı yarıya azalmasına rağmen Brigitte Macron'a yaklaşık 11 bin mektup geldi.
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