Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'na dava açıyor

Von der Leyen'in yeniden seçilmesini tehlikeye sokar mı?

Söz konusu davanın, haziran ayındaki AP seçimleri sonrasında ikinci kez AB Komisyonu Başkanlığı koltuğu için yine aday olması beklenen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen üzerinde ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor.

AP, Macaristan'ı "siyasi şantajla" suçluyor





Avrupa Parlamentosu (AP), geçen yıl Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan’ı Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu kaldırmaya ikna etmek amacıyla bu ülke için öngörülen ancak çeşitli ihlaller yüzünden daha önce askıya alınan 10 milyar euro tutarındaki mali yardımı serbest bırakma kararı alan Avrupa Komisyonu aleyhine dava açacak.AP’de pazartesi günü akşamı gündeme getirilen teklif, AP Başkanı Roberta Metsola’nın siyasi grup liderleriyle bugün yaptığı toplantı sonrası kabul edildi.Von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) perşembe günkü AB Komisyonu için dava açılmasını talep eden oylamaya karşı çıkmadı.EPP bunula birlikte, yaptığı açıklamada suçu Başkan Von der Leyen'in kendisinden ziyade tüm AB Komisyonu üyelerine yükledi.AP’nin, AB Komisyonu aleyhine Avrupa Adalet Divanı’na dava açmak için 25 Mart’a kadar süresi bulunuyor.EPP üyesi Petri Sarvamaa, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, “Vergi mükelleflerinin paralarının anlaşmalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istiyoruz. Bu EPP için ne siyasi ne de seçim konusu; biz sadece hukuki netlik istiyoruz.” dedi.AP’nin itirazına rağmen AB Komisyonu aralık ayında hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Macaristan’a yönelik askıya alınan 10,2 milyar euro tutarındaki uyum fonunun serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.AB Komisyonu, Budapeşte’nin geçen yıl mayıs ayında parlamentoda kabul ettiği yargı bağımsızlığının sağlanması ve mahkemelere yönelik siyasi müdahalelerin yasaklanması öngören reformların uyum fonunun yeniden kullanılması için yeterli görmüştü.AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?Macaristan’da sivil toplum üzerindeki baskıların sürdüğü görüşünde olan AP, Ukrayna’ya yapılacak mali yardımı engelleyen Viktor Orban’ın vetosunu, ülkesine verilecek uyum fonunun serbest bırakılmasından bir gün sonra düzenlenen AB zirvesinde kaldırmasını, “siyasi şantaj” olarak görüyor.LGBTQ ve göçmen hakları, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinin şeffaf olması ve yargı bağımsızlığına müdahale AB’nin Macaristan’ı en fazla eleştirdiği konuların başında geliyor.AP, daha önce 2021 yılında AB Komisyonu aleyhine merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı’nda dava açmıştı.AB Macaristan’ı uyardı: Reform yapılmadan uyum fonlarından 22 milyar euro ödenmeyecekAP, daha önce AB fonlarıyla ilgili ödemeleri, birliğin temel haklara saygıyla ilişkilendiren yeni mekanizmayı "uygulamadığı" için AB Komisyonu aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuştu.