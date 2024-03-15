SpaceX'in dev roketi Starship, uzaydan geri dönerken kayboldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Ay'a ve ötesine astronot göndermek üzere tasarlanan Starship roketi test uçuşunda başarılı bir şekilde havalandı.



İçinde insan ya da uydu bulunmayan uzay aracı, dünyanın yarısındaki bitiş çizgisine doğru yol alacak kadar hıza ulaştı ancak başarılı test uçuşu sonrası roketle iletişimin kesildiği açıklandı.



Mega roket, üçüncü denemesinde neredeyse tüm test uçuşunu tamamlayarak alçak yörüngede bir seyir boyunca öncekinden daha uzağa gitti; ardından Dünya'ya geri dönüşünde kayıplara karıştı.



Hedefine bu keze daha da yaklaşan roket, her ikisi de kalkıştan dakikalar sonra patlamalarla sonuçlanan önceki iki test uçuşundan daha iyi bir performans sergiledi.



Ekibini kutlayan Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada "SpaceX uzun bir yol kat etti" dedi.



Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırı yakınlarına kadar yükseldi.



Güçlendirici dakikalar sonra uzay gemisinden sorunsuz bir şekilde ayrıldı ve Meksika Körfezi'ne düştü.



Uzay aracı planlanan bir saatlik uçuş ve Hint Okyanusu'na iniş için doğuya doğru yoluna devam etti.



NASA'nın önümüzdeki iki yıl içinde Ay'a astronot indirebilmesi için Starship'in başarılı olması gerektiği ifade ediliyor.



Geçen yüzyıldaki Apollo programından bu yana ilk kez Ay'da yürüyecek olan bu yeni ekibin, ilk birkaç seferde Ay yüzeyine bir Starship ile inmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl nisan ayında SpaceX'i ilk fırlatma denemesi patlamayla sonuçlanmıştı. Patlama fırlatmadan 4 dakika sonra yaşanmıştı.