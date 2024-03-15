Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere ve Türkiye arasında serbest ticaret adımı /15 Mart 2024 09:09

İngiltere ve Türkiye arasında serbest ticaret adımı

İngiltere ve Türkiye yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. Yeni anlaşmaya malların yanı sıra hizmetlerin de dahil edilmesi hedefleniyor.

SHABER3.COM

İngiltere'nin halihazırda Türkiye ile bir serbest anlaşması var ve bu, İngiltere'nin 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla uzatıldı.

Ancak her iki tarafın geçen yıl yaptığı incelemede, iyileştirme için yer olduğu sonucuna varıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch "Halihazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var ve bu ilişki ancak yeni, modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek," açıklamasını yaptı.

Badenoch yeni bir anlaşmanın İngiltere'nin hizmet sektörüne "bu büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini ve Birleşik Krallık genelinde istihdamı destekleme potansiyeline sahip olabileceğini" söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı, 10 Haziran'da Londra'da başlaması planlanan müzakerelerin, anlaşmanın hizmetler, yatırımlar ve ek tarımsal teşvikleri kapsayacak şekilde genişletilmesine odaklanacağını ve aynı zamanda "kapsamlı kurallar" da içereceğini söyledi.

Açıklamada, "Güncellenen STA ile her iki ülkedeki iş dünyası için çok daha güçlü ve kapsayıcı bir hukuki temel oluşturulacak." ifadesine yer veren bakanlık, bunun ekonomik iş birliğine ve diğer alanlara da katkı sağlayacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere şu anda Hindistan, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Güney Kore gibi ülkelerle ticari görüşmelerde bulunuyor.

Kanada ile yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereler, iki tarafın tarımın önündeki engellerin kaldırılması konusunda anlaşamaması üzerine bu yılın başlarında askıya alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere ve Türkiye arasında serbest ticaret adımı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:06