Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de sert düşüş /15 Mart 2024 09:07

Bitcoin'de sert düşüş

Hafta boyunca rekor tazeleyen kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,6 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı.

SHABER3.COM

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle hafta boyunca rekor tazeledi.

Perşembe günü 73 bin 798 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini gören dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,6 değer kaybıyla sert düştü.

Haftanın son işlem gününde 67 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, saat 8.30 itibarıyla 67.809 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı desteklemişti. Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Hem Bitcoin hem de Ether, BNB ve Solana gibi en iyi 100 token'ın göstergesi bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
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