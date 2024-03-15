ABD'li Yahudi senatörden Netanyahu'ya istifa baskısı

Uzun süredir İsrail'i destekleyen ve seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili olan Demokrat Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu hükümetinin "İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını" vurguladı.



Schumer "Demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı var. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçim hakkı verilmesi. 7 Ekim'den sonra İsrail'in geleceği konusunda yeni bir tartışma yapılması gerekiyor," ifadelerini kullandı.



Schumer, İsrail'in iki devletli çözümü reddetmesinin "ciddi bir hata" olacağını söyledi.



Schumer ve aralarında Başkan Joe Biden'ın da bulunduğu diğer önde gelen Demokratlar, İsrail'in Gazze saldırısının Filistinli siviller üzerindeki etkisine rağmen Washington'un İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle parti içinden yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.



Schumer, Hamas'ı destekleyen Filistinlileri eleştirerek Filistin lideri Mahmud Abbas'ın da kenara çekilmesi gerektiğini söyledi.



Schumer "Gelecekte barış umudunun olması için Abbas'ın istifa etmesi ve yerine Yahudi Devleti ile barışı sağlamaya çalışacak yeni nesil Filistinli liderlerin gelmesi gerekiyor." dedi.



Senato'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, Schumer'in 45 dakikalık konuşmasının ardından Netanyahu'yu savundu.



McConnell "Kendi demokrasimize dış müdahale konusunda aşırı heyecan yapan Amerikalıların, İsrail'in demokratik olarak seçilmiş liderinin görevden alınması çağrısında bulunması tuhaf... ve ikiyüzlülüktür. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey" dedi.



Schumer'in konuşması, Washington'da Netanyahu'ya karşı büyüyen hayal kırıklığını yansıtıyor.



İsrail'in rotasını değiştirmemesi halinde Washington'un nüfuzunu kullanma olasılığını gündeme getiren Schumer "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona ermeye başladıktan sonra da iktidarda kalırsa ve tehlikeli, kışkırtıcı politikalar izlemeye devam ederse, o zaman ABD'nin savaş konusunda daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır." dedi.



Schumer "(Netanyahu) Gazze'deki sivil ölümlerine tahammül etmeye fazlasıyla istekli, bu da dünya çapında İsrail'e verilen desteği tarihin en düşük seviyelerine itiyor. İsrail dışlanmış hale gelirse hayatta kalamaz" ifadelerini kullandı.