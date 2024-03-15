Yüksek Mahkeme, Bitcoin'in mucidi ile ilgili kararını verdi

Craig Wright, sekiz yıldır Bitcoin'in mucidi olduğunu ve "Satoşi Nakamoto" takma adını kullandığını iddia ediyordu.



Ancak, kripto para teknolojisini patentlerden muaf tutmak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından açılan davada Wright'ın bu iddialarının yanıltıcı olduğu hükmüne varıldı.



COPA tarafından açılan davada Wright'ın 'yalan söylediği' ileri sürülmüştü.



Wright'ın iddiası, Yargıç James Mellor tarafından da reddedildi.



COPA, Wright'ın Satoshi olduğunu iddia etmek için "ayrıntılı bir sahte hikaye" ve sahte belgeler oluşturduğunu ve kendisini sorgulayanları "tehdit ettiğini" öne sürdü.



COPA, muhalifleri tarafından 'Faketoshi' olarak adlandırılan, Wright'ı kimliği hakkında yalan söylemek ve iddialarını kanıtlamak için sunulan belgeleri taklit ve manipüle etmekle de suçluyordu.



Duruşmada Wright, hakkındaki iddiaları reddetti.



Davada söz konusu olan sadece dünyanın en popüler sanal para birimi olan Bitcoin'in ortaya çıkarılmasıylsa ilgili övünme hakları değil, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının kontrolü de bulunuyor.



COPA, Wright'ın Bitcoin'in mucidi olduğu iddiasını kullanarak geliştiricileri açık kaynak teknolojisini daha da geliştirmekten vazgeçirmek amacıyla davalara başvurduğunu iddia ediyordu.



Daha önce açıklama yapan bir COPA sözcüsü, "Bitcoin kavramı başından beri açık kaynaklıydı," demişti.



Mahkeme kararının, Wright'ın Bitcoin'in fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu iddiasına dayanan ve halihazırda devam eden üç dava üzerinde açık bir etkinin olacağı belirtildi.