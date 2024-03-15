Samanyolu Haber /Spor / İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalistleri /15 Mart 2024 08:54

İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalistleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı.

SHABER3.COM

Avrupa Ligi'nde İtalya'dan 3, İngiltere'den 2, Fransa, Portekiz ve Almanya'dan birer takım yoluna çeyrek finalde devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.

BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.

Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.

Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Gecede alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)
Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)
Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)

Turnuvada son 8'e kalan takımlar:

West Ham (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Milan (İtalya)
Roma (İtalya)
Atalanta (İtalya)
Leverkusen (Almanya)
Benfica (Portekiz)
Marsilya (Fransa)
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