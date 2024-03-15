İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalistleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.
BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.
Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.
Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Gecede alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)
Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)
Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)
Turnuvada son 8'e kalan takımlar:
West Ham (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Milan (İtalya)
Roma (İtalya)
Atalanta (İtalya)
Leverkusen (Almanya)
Benfica (Portekiz)
Marsilya (Fransa)