Fitch'den maddi kayıp analizi: Kayıp 4 milyar doları aşabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini" açıkladı.







Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.





Diğer taraftan notta, "sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği" kaydedildi.





Fitch ayrıca, "katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği" görüşünde.



