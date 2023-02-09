Show TV Ana Haber sunucusunun başını 'deprem' çıkışı mı yedi?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem bölgesinden her geçen dakika yeni haberler gelirken canlı yayınlarda da dikkat çeken anlar yaşanıyor.
Bunlardan biri de Show TV Ana Haber Spikeri Dilara Gönder’in Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk aldığı yayında sarf ettiği “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyrun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler.” sözleri olmuştu.
Gönder tepki gösterdiği o anlarda elindeki kağıtları da masaya fırlatmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.
"YAZMASI ZORMUŞ, İSTİFA ETTİM"
İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklayan Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Dilara Gönder'in istifa kararının, büyük deprem ile ilgili gerçekleştirdiği dün akşamki özel yayın sonrası gelmesi dikkat çekti.