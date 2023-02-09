Deprem sonrası yaşanan 20 tarihi skandal olay

NURULLAH KAYA

Dünyanın gelişmiş 20 ülkesi arasında gösterilen Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasındaki ilk 3 gün gösterilen reaksiyon, dünyanın olabilecek en kötü senaryolarına taş çıkartan cinsten oldu. 2023 yılında Lozan’dan kurtulup çok büyük devlet olma yalanlarıyla uzaya giden, kendi arabasını yapan, uçaklar üreten kısacası insanlara hayaller satan AKP Hükümeti’nin devleti yönetemeyip nasıl çöktüğünü ve onu destekleyenlerin ne kadar basiretsiz, beceriksiz ve içlerinin bomboş bir kütük gibi olduklarını 3 günlük bir kriz yönetiminde görmüş olduk.





Her geçen süre sayısı artan ve hafızalardan silinmeyecek skandal olayların 20 tanesi;





1- Deprem kuşağında olan Türkiye’nin bir felakete karşı hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığının anlaşılması. Deprem vergilerinin yıkılan çürük yollara ve ranta kurban gittiğinin anlaşılması

2- Tüm yetkilerin üzerinde olduğu cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Osmaniyeli olan ortağı Bahçeli’nin ortadan kaybolması. Ortaya çıkan Erdoğan’ın da asık bir suratla herkesi tehdit etmesi. Deprem bölgesine o meşhur kalabalık konvoyuyla giden Erdoğan’ın tıkalı olan yolların tamamen kapanmasına neden olması. Bahçeli hala ortalarda yok.

3- Arama kurtarma ekiplerinin, TSK’nın, STK’ların, büyükşehir belediyelerinin hızla harekete geçirilmemesi ve sadece AKP’li belediyelerle hareket edilmek istenmesi.

4- 1 saatte Şam’a-Halep’e, ansızın Atina’ya giden AKP’nin deprem bölgesine 2 günde gidememesi.

5- Kurtarma eylem planı olmadığı ve geç müdahale edildiği için birçok insanın soğuktan donarak ölmesi.

6- AKP Rejiminin can damarı olan inşaat rantına can suyu olacak bir hamle ile borsanın kapatılmaması ve inşaatla ilgili holdinglerin zengin edilip küçük yatırımcının soyulması.

7- Deprem bölgesine giden farklı parti ve örgütlerin yardımlarını taşıyan TIR’ların yollarda AKP’li eşkıyalarca çevrilip kendi parti bayraklarını asması. Tüm gönüllü yardımlara AKP’nin çökeceğini açıklayan Bakan Murat Kurum ve Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’ın çemkirmeleri

8- LCW gibi bazı firmaların ve şahısların işe yaramayan anlamsız ve defolu kıyafetleri bölgeye göndermesi

9- Bölgeyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na saldıran eski milletvekilinin Kahramanmaraş Emlak ve İmar Planından sorumlu kişilerce yakınlığının olduğunun anlaşılması.

10- Devletten sonra Türkiye’nin en fazla imkanları olan İstanbul ve Ankara belediyelerinin limandaki yangına ve havalimanındaki pisti onarmasına tahammül edilememesi.

11- Derdini anlatmaya çalışan insanlara gülerek karşılık veren Adıyaman Valisi ve AKP’li Nurettin Canikli’nin elinde telefonla oynaması

12- On binlerce insan gücüne ve tesisine sahip Diyanet’in imamlarının enkaz altındaki sağ insanlara yardım etmek yerine salalarını okuması.

13- Sosyal Medya’dan aldığı bilgiler ve konumlarla kendi imkanlarıyla molozlar arasından yakınlarını çıkarmaya çalışan halkın, AFADîn, Ahbap’ın ve diğer örgütlerin aktif kullandığı Twitter’ın sırf eleştirisel twetler olduğu için kapatılarak insanların ölmesine göz yumulması

14- Gıda dışında plazma TV ve lüks kullanım eşyalarını yağmalayanlar

15- Yandaş medya muhabirlerinin depremzedelere bir pislik gibi davranmaları

16- Türkiye’deki GSM Operatörlerinin sınıfta kalması.

17- Bunca derdin arasında hala Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyon ve tutuklamaların devam etmesi.

18- Başta yurt içi olmak üzere dünyanın birçok yerinden AKP Hükümetine güvenmeyen kurum ve kişilerin sanatçı Haluk Levent’le ve derneği ahbap’la hareket etmesi.

19- Daha 1-2 yıl önce lüks siteler yapıp ancak çürük olduğu ortaya çıkan binaların müteahhitlerin pişkin açıklamaları

20- İnsanların cenazelerini kucağında ya da motosiklette taşımaları







