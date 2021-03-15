Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da 5 milyon fazla kişi aşılandı /15 Mart 2021 20:06

Fransa’da 5 milyon fazla kişi aşılandı

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 26 bin 343 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 662’ye ulaştı. Ülkede şu ana kadar 5 milyon 72 bin 244 kişi Covid-19’a karşı aşılandı.

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Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 343 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 71 bin 662'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 140 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 429’a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 4 bin 127’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 989 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa'da, 5 milyon 72 bin 244 kişiye tek aşı dozu, 2 milyon 220 bin 608 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Hükümet, hedefinin yaza kadar 30 milyon kişiyi aşılamak olduğunu açıkladı.
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