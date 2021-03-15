AB ile İngiltere arasında Brexit anlaşmazlığı

Avrupa Birliği, İngiltere’ye karşı Brexit konusunda hukuki işlem başlattı.AB Komisyonu, İngiltere’yi Kuzey İrlanda’ya sevk edilen malların kontrollerine ilişkin protokolünün bir kısmının uygulanmasını erteleme yönündeki tek taraflı kararının ardından Brexit anlaşmasındaki iyi niyet hükümlerini ihlal etmekle suçladı.







AB, anlaşmazlığın artık İngiltere-AB ortak komitesinin altında yer alan Kuzey İrlanda uzman komitesi aracılığıyla çözülebileceğini umuyor.





İngiltere’ye karşı hukuku ihlal sürecinin başlatıldığına yönelik açıklama yapan AB Komisyonu, Kuzey İrlanda protokolüne tam olarak uyulması talep etti.





Kuzey İrlanda Protokolü’nün ilgili hükümlerini ihlal ettiği için İngiltere’ye mektup gönderen AB Komisyonu, İngiltere’den 1 ay içinde tatmin edici bir yanıt gelmezse konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyacak.



