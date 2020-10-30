Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı /30 Ekim 2020 00:29

Fransa’da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısının yeniden 50 bine yaklaştığı belirtildi.

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Fransa’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 250 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 20’ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 278’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 786 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan Fransa’da bu gece 00.00'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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