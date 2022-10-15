Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da şirketler müşterileri haftasonu arayamayacak /15 Ekim 2022 18:39

Fransa'da şirketler müşterileri haftasonu arayamayacak

Fransa'da şirketlerin hafta sonu müşterileri araması yasaklandı. Şirketlerin telefonla müşterileri arama girişimleri de sınırlandırılacak. Fransa'da şirketlerin hafta sonları ve hafta içi öğle saatlerinde telefonla müşterileri araması yasaklandı. Euronews'te yer alan habere göre, dün yayınlanan kararnameye göre şirketler vatandaşları sadece hafta içi sabah 10'dan öğlen 1'e ve öğlen 2'den akşam 8'e kadar arayabilecek. Hükümetin çıkardığı kararnameye göre 1 Mart 2023'ten itibaren reklam amaçlı telefon görüşmelerine pazartesiden cumaya sabah 10'dan öğlen 1'e ve öğlen 2'den akşam 8'e kadar izin verilecek. Hafta sonları ise tüm gün yasak olacak. Ayrıca şirketlerin israrlı aramaları da sınırlandırılacak. Bir şirket temsilcisi, pontansiyel bir müşteriyi en fazla 4 kez arayabilecek. Tüketici derneklerine göre yeni düzenlemeye uymayan şirketler Rekabet, Tüketici İşleri ve Dolandırıcılık Kontrolü Genel Müdürlüğü'ne (DGCCRF) şikayet edilecek.

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