Binlerce öğretmen Ankara’da yeni öğretmelik kanununu protesto etti

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya giden binlerce öğretmen büyük bir miting yaparak yeni Öğretmelik Meslek Kanunu'nu protesto etti. Anıtpark'ta buluşan öğretmenler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’’ sloganları attı.







Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitimciler arasındaki ayrıştırmanın derinleşeceğini savunan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler Anıtpark'ta buluştu. “Eşit işe eşit ücret”, “Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin” pankartlarını taşıyan öğretmenler, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “ÖMK İptal Edilsin”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.





Alanda toplanan eğitimciler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve 19 Kasım'da gerçekleşecek Kariyer Basamakları Sınavı'nın iptal edilmesini de istedi.





Öğretmenler, mitingde Bartın'da hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulundu, “Yüreğimiz Bartın'da” sloganları attı.





Mitingde konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şunları söyledi: "12 sendika şimdi birlikte sözde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı ortak mücadelenin ilk adımlarını attık. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren yasal düzenlemeye karşı bir araya geldik. Bu daha başlangıç. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisi sessiz ve tepkisiz kalmayacaktır."



