Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir madenci yakını, "Kardeşim 15 gün önce 'burada gaz kaçağı var, bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu? Kardeşim göz göre göre..." diye sitem etti.





41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı için “Türkiye’deki en ileri imkanlara sahip. Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" diyen Erdoğan'a tepki bir madenci yakınından geldi.





Makaracı köyüne giden Erdoğan ile yaşamını kaybeden bir işçinin ablası arasında çok dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Acılı kadın Erdoğan'a, kardeşinin patlamadan 10-15 gün önce uyarıda bulunduğunu belirterek “Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var, burayı patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal edildi? Patlatacaklar bizi burada demiş, bunu 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu” dedi.







