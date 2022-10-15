Samanyolu Haber /Gündem / Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler /15 Ekim 2022 19:05

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a madencilik konusunda en ileri imkanlara sahibiz demesi üzerinde bir madenci yakını, "Kardeşim 15 gün önce 'burada gaz kaçağı var, bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?" diye sitem etti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir madenci yakını, "Kardeşim 15 gün önce 'burada gaz kaçağı var, bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu? Kardeşim göz göre göre..." diye sitem etti. 

41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı için “Türkiye’deki en ileri imkanlara sahip. Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar  her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" diyen Erdoğan'a tepki bir madenci yakınından geldi. 

Makaracı köyüne giden Erdoğan ile yaşamını kaybeden bir işçinin ablası arasında çok dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Acılı kadın Erdoğan'a, kardeşinin patlamadan 10-15 gün önce uyarıda bulunduğunu belirterek “Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var, burayı patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal edildi? Patlatacaklar bizi burada demiş, bunu 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler Sonraki Haber >>

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:45