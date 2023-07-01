Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da yaşayan Türkler endişeli /01 Temmuz 2023 10:07

Fransa'da yaşayan Türkler endişeli

Fransa'da bir genç polis tarafından öldürüldükten sonra başlayan şiddet olayları, Türkiye kökenli insanları da endişelendiriyor.

SHABER3.COM

Türk toplumunu temsil eden sivil toplum kuruluşları, olayları endişeyle takip ettiklerini ve çocuklarını bu olaylardan uzak tuttuklarını belirtiyor.

DİTİB'in Strasbourg Başkanı, olayların Türk toplumunu üzdüğünü söyleyerek, Müslüman bir mesele olarak değil, bir gençin öldürülmesi meselesi olarak gördüklerini ifade ediyor. Alevi birlikleri de endişe duyduklarını ve adaletin yerini bulmasını umduklarını belirtiyor.

Türkiye kökenli kişilerin iş yerleri ve araçları yangınlarda zarar görüyor. Türk toplumu, şiddet olaylarını tasvip etmediğini ve gençleri bu olaylara katılmamaları konusunda uyardıklarını vurguluyor.

Fransa'da banliyölerde yaşanan olaylar uzun süredir devam ediyor ve ekonomik zorluklar da etkili oluyor. 2005 yılındaki isyanlarla günümüzde yaşananlar arasında paralellikler kuruluyor. ,

Uzmanlar, bugünkü isyanın kimliksel ve sınıfsal sorunların altında yatan bir sosyal isyan olduğunu ifade ediyorlar. Banliyö gençliği, Fransız elitinin kendilerini hâlâ kabul etmediğini ve eşitlik, dayanışma ve kardeşlik ilkelerinin dışında bırakıldıklarını düşünüyor.

Ayrıca emeklilik ve sarı yelekliler gösterilerinde dikkate alınmadıklarını da ifade ediyorlar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da yaşayan Türkler endişeli Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:41