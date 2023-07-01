50 milyon ABD'li yollara dökülecek

Amerikalılar arasında tercih edilen seyahat şekli otomobil olacak. Otomobil Derneği'nin verilerine göre, Amerikalıların kendi araçlarıyla seyahat etmesi beklenen kişi sayısı 43.2 milyon olarak tahmin ediliyor. 4 milyondan fazla Amerikalı uçakla seyahat etmeyi tercih ederken, 3.3 milyon kişi ise tren, otobüs ve gemi ile seyahat edecek.
Enflasyonun artması ve seyahat masraflarının yükselmesine rağmen, Amerikalıların tatil planlarını etkilemedi. Uzmanlara göre, Amerikalıları araçlarıyla seyahat etmeye teşvik eden nedenlerden biri, benzin fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olması. 2022'de benzin fiyatları 4 dolar 85 cent iken, şu anda ortalama benzin fiyatı 3.5 dolar civarında seyrediyor.
Uzmanlar, 50 milyondan fazla Amerikalı'nın tatil için seyahat etmesini, pandemi döneminin ardından özgürlüğün tadını çıkarma isteği olarak yorumluyor. Bu yıl tatil yapacak Amerikalıların oranının, geçen yılın aynı dönemine göre %11.2 artması bekleniyor. Bu artış, 2019 yılından %6.6 daha yüksek.
Hafta sonu boyunca uçakla seyahat edecek tahmini 4.17 milyon Amerikalı, geçen yazın aynı hafta sonuna göre %11.2 artış gösteriyor ve pandemi öncesindeki 2019 yılına göre %6.6 daha yüksek.
Ancak yoğunluk ve kötü hava koşulları nedeniyle son günlerde United Airlines şirketi bir dizi uçuşu iptal etti. İptaller, hava yolu şirketleriyle Federal Havacılık İdaresi arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Hava yolu şirketleri, özellikle yoğun dönemlerde Federal Havacılık İdaresi'nin hava trafik kontrol personeli eksikliğinin sorunlara yol açtığını savunuyor.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Twitter'daki bir mesajında kötü hava koşullarının uçuşları etkilediğini belirtti. Buttigieg, "Dün şiddetli hava koşulları azaldıkça iptal oranları düşm