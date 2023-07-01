ABD Genelkurmay Başkanı'ndan ilk 'Wagner isyanı' yorumu



Milley , Rusya'daki paralı asker ordusu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in isyanının Putin'i zayıflatıp zayıflatmadığına dair bir sonuç çıkarmanın henüz erken olduğunu belirtti.





Ayrıca, Ukrayna'da faaliyet gösteren Wagner'in gaddar bir grup olduğuna dikkat çekti ve savaşçılarının ideolojik bir amaç yerine kar ve para için savaştığını söyledi. Milley, Rusya'nın Ukrayna işgalini uluslararası düzene yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi ve Ukrayna'nın özgür ve bağımsız kalabilmesi için destek sağlama görevleri olduğunu ifade etti.







Ayrıca, Çin ile yaşanan gerilim ve Tayvan'a olası mühimmat desteği de konuşuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a mühimmat ve lojistik destek satışına onay verdi. Milley, ABD-Çin ilişkilerinin jeo-stratejik tarihini belirleyeceğini ve rekabetin savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin'in henüz Tayvan'ı işgal etme kararı vermediğini ancak her gün liderleri Xi Jinping'in bu konuda bir karar verebileceğini ifade etti.