Ayşe Ateş'ten MHP'yi kızdıracak bir çıkış daha! Tutuklu sanığı ifşa etti

Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen ilişkin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin iddianamesine kabul edildi.







Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP’den yapılan açıklamaları işaret ederek cinayet soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Emre Yüksel hakkında bir video paylaştı. Videoda Yüksel’in “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım” dediği görülüyor. Ateş paylaşımında şu açıklamayı yaptı:





Bağı var mı, yok mu? İlişkili mi, değil mi?







Dilerseniz bir de “Tutuklananların bizimle alakaları yok. Bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar!” diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan EMRE YÜKSEL’in sesinden dinleyelim:





(Kolundan tutan polise) - Bir dakika! Ben “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım.”





EMRE YÜKSEL KİMDİR? Kiralık katil Eray Özyağcı’yı bir diğer sanık Tolgahan Demirbaş ile birlikte, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a tahsisli 06 AT 5021 plakalı araçla kaçırdığı tespit edilen zanlıdır. Videoda da ifade ettiği gibi: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı’dır.





Burada da devletin polisine, devlete kafa tutuyor. Tıpkı karıştığı bu siyasi cinayette yaptığı gibi.



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Herkes eteğindeki taşları döksün; imaları, ithamları bir yana bırakıp elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunsun. Bir ayağı apaçık Ankara'da olan bu suikastin diğer ayağının nerede olduğunu da bütün kamuoyu öğrensin.







Bu hayattaki hiçbir şey doğruyu söylemekten daha zor, dalkavukluktan daha kolay değildir. (Dostoyevski)







