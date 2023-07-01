Samanyolu Haber /Spor / Cardiff, Emiliano Sala'nın transfer ücretinin tamamını ödeyecek /01 Temmuz 2023 09:44

Cardiff, Emiliano Sala'nın transfer ücretinin tamamını ödeyecek

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın transfer ücretinin tamamını Cardiff'in Fransız kulübü Nantes'a ödemesine karar verdi.

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FIFA Futbol Mahkemesi, Cardiff'in 17 milyon Euro olan transfer ücretinin son iki taksidi olan 11 milyon Euro'yu ödemesi gerektiğine hükmetti. Cardiff, ödemelerin yanı sıra faiz ve yasal masrafları da karşılamak zorunda kalacak.

Cardiff, geçtiğimiz Ocak ayında 6 milyon Euro tutarındaki ilk taksiti ödemişti. Nantes Ticaret Mahkemesi ise bu anlaşmazlıkla ilgili duruşmanın 2024 yılının ikinci çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

Cardiff, Sala'nın ölümüyle bağlantılı olarak Nantes'tan yaklaşık 100 milyon Euro talep ediyor, ancak bu konuda henüz bir karar verilmemiş durumda.
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