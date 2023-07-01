Prens Harry, telefon hackleme davasında 560 bin dolar istiyor

Harry, 15 yıl boyunca MGN tarafından yapılan 140'tan fazla haberin hukuka aykırı bilgi toplamanın sonucu olduğunu iddia ediyor. Mahkeme belgelerine göre Harry, 33 makalenin tamamında lehine karar verilmesi durumunda 320 bin Sterline kadar tazminat talep ediyor.







Ayrıca, "61 yasadışı bilgi toplama faaliyeti" iddiasıyla diğer kişilere karşı da 120 bin Sterlin talep ediyor. MGN ise makalelerin yasadışı bilgi toplamadan kaynaklanmadığını savunuyor ve Harry'nin telefonunun hacklendiğine dair kanıt olmadığını iddia ediyor.







Prens Harry ve yaklaşık 100 kişi, MGN'ye telefon dinleme ve yasadışı bilgi toplama iddialarıyla dava açtı. Harry, bu davada ifade veren ilk üst düzey kraliyet mensubu oldu.