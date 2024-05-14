Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdürlerinin evlerinde arama /14 Mayıs 2024 00:01

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdürlerinin evlerinde arama

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar üzerine Kaplan soruşturmasından sorumlu üç emniyet müdürünün evi TEM şube ekipleri tarafından aranıyor.

SHABER3.COM

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar çerçevesinde başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey emniyet müdürü açığa alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrası açığa alınmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, 4 gün önce açığa alınan Murat Çelik, Kerem Öner ve Şevket Demircan'ın evleri, polisler tarafından aranıyor.

Soruşturmayı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü belirtildi.

Saymaz'ın iddiasına göre; evlerinde arama yapılan emniyet müdürleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan “devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere suça katılma” suçlaması yöneltiliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:35