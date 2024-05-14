Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdürlerinin evlerinde arama

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar çerçevesinde başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey emniyet müdürü açığa alınmıştı.







Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrası açığa alınmıştı.





Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, 4 gün önce açığa alınan Murat Çelik, Kerem Öner ve Şevket Demircan'ın evleri, polisler tarafından aranıyor.





Soruşturmayı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü belirtildi.





Saymaz'ın iddiasına göre; evlerinde arama yapılan emniyet müdürleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan “devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere suça katılma” suçlaması yöneltiliyor.







