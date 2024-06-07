Rusya'da neler oluyor: Putin'den Batıya açık tehdit

Samanyoluhaber.com yazarı ve Rusya uzmanı Arif Asalıoğlu, YouTube kanalında Rusya ile Batı arasındaki son gerginliği değerlendirdi. Asalıoğlu, mevcut durumu "buz gibi soğuk savaş günleri" olarak nitelendirdi ve gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

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Gerilim Tırmanıyor

Asalıoğlu'na göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etmesiyle gerilim yeni bir boyuta taşındı. Putin, Batı'yı vurabilecek kapasitedeki silahlara sahip olduklarını belirterek, Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerine sert mesajlar gönderdi.





Batı'ya Sert Uyarılar

Putin’in tehditleri, özellikle Amerika, Fransa, İngiltere ve Polonya gibi ülkeleri hedef alıyor. Bu ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımı yaptığını belirten Putin, bu duruma misilleme olarak aynı silahları Batı’nın yakın çevresinde çatışma içinde olan gruplara vereceklerini ifade etti. Bu açıklamalar, uluslararası arenada gerilimin daha da artmasına yol açtı.





Nükleer Tehdit

Arif Asalıoğlu, bu bilek güreşinin nükleer silahların kullanımına kadar varabileceğini öne sürdü. Bu durum, soğuk savaş döneminin yeniden yaşandığına dair endişeleri artırıyor.





Asalıoğlu'nun analizine göre, mevcut gerginlikler ve karşılıklı tehditler, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle nükleer silahların gündeme gelmesi, tüm dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyor.