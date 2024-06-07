Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da neler oluyor: Putin'den Batıya açık tehdit /07 Haziran 2024 13:17

Rusya'da neler oluyor: Putin'den Batıya açık tehdit

Samanyoluhaber.com yazarı, Rusya Uzmanı Arif Asalıoğlu You Tube kanalında Rusya ile Batı arasındaki son gerginliğini analiz etti .

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 Samanyoluhaber.com yazarı ve Rusya uzmanı Arif Asalıoğlu, YouTube kanalında Rusya ile Batı arasındaki son gerginliği değerlendirdi. Asalıoğlu, mevcut durumu "buz gibi soğuk savaş günleri" olarak nitelendirdi ve gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.


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Gerilim Tırmanıyor
Asalıoğlu'na göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etmesiyle gerilim yeni bir boyuta taşındı. Putin, Batı'yı vurabilecek kapasitedeki silahlara sahip olduklarını belirterek, Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerine sert mesajlar gönderdi.

Batı'ya Sert Uyarılar
Putin’in tehditleri, özellikle Amerika, Fransa, İngiltere ve Polonya gibi ülkeleri hedef alıyor. Bu ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımı yaptığını belirten Putin, bu duruma misilleme olarak aynı silahları Batı’nın yakın çevresinde çatışma içinde olan gruplara vereceklerini ifade etti. Bu açıklamalar, uluslararası arenada gerilimin daha da artmasına yol açtı.

Nükleer Tehdit
Arif Asalıoğlu, bu bilek güreşinin nükleer silahların kullanımına kadar varabileceğini öne sürdü. Bu durum, soğuk savaş döneminin yeniden yaşandığına dair endişeleri artırıyor.

Asalıoğlu'nun analizine göre, mevcut gerginlikler ve karşılıklı tehditler, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle nükleer silahların gündeme gelmesi, tüm dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



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