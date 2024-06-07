Samanyolu Haber /Gündem / Bayram İstanbulluya zehir oldu! Vatandaş kara kara düşünüyor /07 Haziran 2024 13:43

Bayram İstanbulluya zehir oldu! Vatandaş kara kara düşünüyor

İstanbul’dan farklı illere ortalama gidiş-geliş otobüs bileti fiyatı, 2023 yılı Kurban Bayramı dönemine göre yüzde 112,02 artarak 2 bin 646 TL’ye fırladı. Bilet fiyatının en fazla arttığı il ise 4 bin 600 TL bilet fiyatı ile Hakkari oldu. Kurbanlık fiyatları da geçen seneye göre iki katına çıktı.

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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı “Bayram Ulaşımı ve Kurbanlık Harcamaları” araştırması yaptı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile bu yılın fiyatlarının karşılaştırıldığı araştırmada  Kurban Bayramı öncesinde ulaşım ve kurbanlık fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

2023 yılı Kurban Bayramı dönemiyle kıyaslandığında İstanbul’dan farklı illere ortalama gidiş-geliş otobüs bileti fiyatı, bu yıl yüzde 112,02 artarak 2 bin 646 TL oldu.

EN ÇOK ARTIŞ HAKKARİ BİLETLERİNDE OLDU

2023 Kurban Bayramı dönemine göre otobüs bilet fiyatının hem oransal hem de sayısal olarak en fazla arttığı il ise yüzde 170,59 artış oranı ve 4 bin 600 TL bilet fiyatı ile Hakkari oldu. Hakkari’yi  Artvin, Ağrı, Kars ve Muş takip etti.

Bu 5 ilde artışlar ortalama yüzde 140’ın üzerine çıktı. İstanbul’dan İzmir’e ortalama gidiş-geliş otobüs bileti fiyatı ise  2023 Kurban Bayramı döneminde bin 109 TL iken, bu yıl yüzde 103,07 artarak 2 bin 252 TL oldu. Otomobil ile bu yolculuğun maliyeti ise 4 bin 577 TL.

KURBANLIK FİYATLARI 2 KAT ARTTI

Farklı kurum, kuruluş ve zincir marketlerin kurbanlık fiyatları incelendiğinde fiyatların geçen seneye göre ortalama iki katına yükseldiği görüldü.

Zincir marketlerde ortalama küçükbaş fiyatı geçen yıla göre yüzde 104,5 artarak 13 bin 280 TL olurken, büyükbaş hisse fiyatı ise yüzde 82,4 artarak 18 bin 283 TL’ye çıktı.
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