Dursun Özbek, Erden Timur'la ilgili sessizliğini bozdu

"Bugün bizimle beraber olmasa da dışarıda bizim yanımızda olduğunu net şekilde gösteriyor. Galatasaray'la hepimiz adanmış hayatımız olduğu için oyuncularımızla ilgili bir şey yok. Hepsi temmuz ayının başında sezon başladığında burada olacak. Bizim istediklerimiz tabi. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olabilir. Oyuncularımız sezona hazır. Aynı motivasyon ve istekle Galatasaray taraftarı için en iyisini yapacaklar."





"Yeniden seçildikten sonra da bizimle çalıştı. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını ifade ettim. Teklifte de bulundum. Bir şeye dikkat etmek lazım. Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere benzemiyor. Eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştiriyi dinlemek ve onlardan faydalanmak zorundasınız. Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şeffaflık. Bu saydıklarım 1905'ten gelmiyor, 1481'lerden geliyor. Galatasaray'ın 500-600 yıldan gelen değerleri var."





"Galatasaray'ın bu esasları çerçevesinde her yönetim eleştirilmiştir. Benim önceki dönemimi hatırlayın. Rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Bu saydığım hususların hepsi, o dönem dillendirildi. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Dolayısıyla bugün çok net ifade ediliyor, önceki dönemdeki gibi değilsiniz diye. Bunları yaşamak, tecrübeyi edinmek önemli. Erden genç ve hassas bir kardeşim. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum."





"Ama şundan eminim, Galatasaray'a vereceği katkılar son bulmamıştır. Buna devam edecektir. Her zaman kapımız kendisine açık. Onun için iyi bir Galatasaraylının yapmasının gerekliliklerini Erden kardeşimiz yapar."





"Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Ne kadar çok dalı vardır. Ne kadar büyüktür. Eğer tutunacak bir dal ararsan, mutlaka vardır. Ben böyle cevap vermek isterim. Galatasaraylılığın getirdiği esaslar çerçevesinde, Galatasaray'daki bütünlük, beraberlik hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı tartışabilir, eleştirilir, ortak akılla hareket etmeyi arar. Onun için değil midir, Türkiye'nin en büyük kulübü, sivil toplum kuruluşu. Her şeyde rekorları kıran, ön plana çıkan kulüp olmasının sebebi de budur."





"Erden kardeşimin Galatasaraylılığı tartışılmaz. Esasta da Galatasaray'ın bu saydığım değerlerine dikkat etmek lazım. Biraz genç olmasının etkisiyle, belki bugün böyle bir karar aldı. Ama ben kendisini beraber çalışmaya davet etmiştim."





"Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım, başkanıyım. Bana kırgın olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de ona kırgın değilim. Biz Galatasaraylıyız. Hizmet için varız. Ben, arkadaşlarım, yönetim kurulu... bir tek hedef var Galatasaray'a hizmet etmek. Kimse Galatasaray'a küsemez."





Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrılan Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu.İki yıllık görevini bırakan ve sarı kırmızılı camiaya yönelik sitemli sözler sarf eden Erden Timur, kendisine yönelik ağır eleştiriler nedeniyle yeni dönemde kulüp içinde çalışmayacağını söyledi."Artık tutunacak dalım kalmadı" diyen Erden Timur'un ayrılığı sonrası ilk kez açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un imza töreninde konuştu.Özbek, transfer konusunda, geçmişte ve şimdi de işin başında hep kendisinin olduğunu dile getirdi.Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları:Erden kardeşimi Galatasaray'a 2016 sezonunda ben davet ettim. Başkandım o sene. Forma sponsoru olması için ikna ettim. Galatasaray Spor Kulübü'yle tanışması ilk o zaman. Ondan sonra çok güzel çalışma dönemimiz oldu. Benden sonra da Galatasaray'la ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı, Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşımız."Bu yönetimin başkanı benim. Bugün de benim, dün de bendim. Galatasaray'da yapılan, amatör sporlarda ve futbolda yapılan tüm transferlerin başında ben vardım. Bugün de ben varım. Başkanın ekibi vardır. Hocası vardır, teknik kadrosu, scout ekibi, yardımcıları vardır. Ama transferin başında her zaman başkan vardır. Bu, bugün böyle değildi. Geçmişten beri böyle bir olay. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Her olayın sorumlusu başkandır. Dolayısıyla bunun böyle bilinmesinde fayda var."