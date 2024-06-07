Biden'ın gelininden kritik davada uyuşturucu ve silah itirafı

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde gözler mahkemede... Geçen hafta ABD'nin eski başkanlarından olan ve bu yılki seçimlerden Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen Donald Trump'ın bir yetişkin filmleri oyuncusuna sus payı vermekten hüküm giyerek mahkemede suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olmasından dört gün sonra mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın davası da başladı.



Çıplak fotoğraflarıyla da çok konuşulan Hunter Biden'ın silah suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu tarihi dava Delaware'deki federal mahkemede başlarken bu davayla ABD'de görevdeki bir başkanın çocuğu ilk kez hakim karşısına çıktı.



2018 yılında satın aldığı ve elinde bulundurduğu bir tabancaya dayanan üç ağır suçlamayla karşı karşıya olan 54 yaşındaki Hunter Biden, suçlamaları reddediyor. Bu, kendisine yönelik federal vergi suçlamalarıyla Kaliforniya'da ayrıca açılan davayla beraber Biden'a açılan iki ceza davasından biri.



Dava süreci devam ederken Biden'ın tabancasını çöpe atan isim olan Hallie Biden ilk kez konuştu. Hunter Biden'ın baldızı olarak bilinen fakat daha sonra Hunter Biden ile aşk yaşayarak uluslararası kamuoyunda gündem olan Biden yaşadıklarını anlattı.



Hunter Biden'ın kendisini 2018 yazında uyuşturucu madde olan kokain ile tanıştırdığı belirtilirken genç kadın, "Hayatımın o döneminden pişmanlık duyuyorum ve utanıyorum" dedi.



Hunter Biden'ın 2015 yılında yaşamını yitiren ağabeyi Beau Biden'ın eşi olan Hallie, 38 kalibrelik tabancayı neden çöpe attığına dair de konuştu. Dokunulmazlık şartıyla konuşan Hallie Biden, "Onun kamyonetinde tabanca ve kurşunları görünce panik oldum ve hepsini çöpe attım. Ona zarar vermek istemiyordum ve çocuklarımın o tabancayı bulmalarından ve kendilerine zarar vermelerinden korktum" ifadesini kullandı.