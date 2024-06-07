Tasarrufa takıldı: Haftada iki kez Ankara-İstanbul arasında gidip geliyordu

İKİ MAAŞ ALIYOR
SGK Başkanı Raci Kaya’nın bu görevinin yanı sıra SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda yönetim kurulu başkanlığı görevi bulunuyor. Kaya’nın biri Audi A6, diğeri VW Passat marka olan iki aracı iki ayrı kamu bankasına ait görünüyor. Kiralık bu iki aracın yanı sıra ayrıca Kalkınma Bankası’na ait yine Passat marka makam aracı olan Kaya’yı bu araç haftada iki kez İstanbul-Ankara arasında evden işe, işten eve taşıyordu.
SÖZCÜ’nün haberi üzerine Kaya’nın araçla yaptığı İstanbul-Ankara seyahatine son vermek zorunda kaldığı, hemen ardından yayımlanan tasarruf genelgesine de bu tür savurganlıkları önlemeye yönelik özel madde konduğu öğrenildi. Halen SGK Başkanlığı ile SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden dolayı SGK’dan iki ayrı maaş ve ücret aldığı belirtilen Kaya’nın Kalkınma Bankası’ndaki görevinden dolayı maaş ya da temettü almadığı belirtildi.
Şehirlerarası araç keyfi böyle bitti
Raci Kaya’nın uzun süre devam ettirdiği makam aracıyla şehirlerarası seyahat uygulaması, tasarruf genelgesiyle tüm memurları bağlayacak şekilde yasaklandı. Genelgede, “Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecektir. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait araçlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak” ifadesi dikkat çekti.