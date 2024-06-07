Samanyolu Haber /Gündem / Tasarrufa takıldı: Haftada iki kez Ankara-İstanbul arasında gidip geliyordu /07 Haziran 2024 09:48

Tasarrufa takıldı: Haftada iki kez Ankara-İstanbul arasında gidip geliyordu

SGK Başkanı Raci Kaya’nın, Ankara’daki işyeri ile İstanbul’daki evi arasında haftada iki kez mekik dokuyan aracı tasarrufa takıldı. Kaya, parasını kendi ödediği uçakla seyahat ediyor.

SHABER3.COM

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre emekli 10 bin lira aylık alırken 3 koltuk ve 3 makam arabasıyla kamuoyu gündemine gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan 3’üncü aracını İstanbul’da bırakmak zorunda kaldı. İkamet ettiği evi ile Türkiye Kalkınma Bankası’ndaki makamı İstanbul’da, SGK’daki makamları Ankara’da olan Kaya’yı bankaya ait olan makam aracı her hafta pazartesi günleri İstanbul’dan Ankara’ya getirip boş dönüyor, cuma günleri de boş gelip İstanbul’a götürüyordu. İktidar, yayımladığı tasarruf genelgesiyle başta Kaya olmak üzere benzer durumdaki yöneticilerin makam aracıyla şehirlerarası seyahat etmesini yasakladı. Kaya’nın artık İstanbul’daki evine bilet parasını kendi cebinden ödediği uçakla gidip geldiği öğrenildi.

İKİ MAAŞ ALIYOR

SGK Başkanı Raci Kaya’nın bu görevinin yanı sıra SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda yönetim kurulu başkanlığı görevi bulunuyor. Kaya’nın biri Audi A6, diğeri VW Passat marka olan iki aracı iki ayrı kamu bankasına ait görünüyor. Kiralık bu iki aracın yanı sıra ayrıca Kalkınma Bankası’na ait yine Passat marka makam aracı olan Kaya’yı bu araç haftada iki kez İstanbul-Ankara arasında evden işe, işten eve taşıyordu.

SÖZCÜ’nün haberi üzerine Kaya’nın araçla yaptığı İstanbul-Ankara seyahatine son vermek zorunda kaldığı, hemen ardından yayımlanan tasarruf genelgesine de bu tür savurganlıkları önlemeye yönelik özel madde konduğu öğrenildi. Halen SGK Başkanlığı ile SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden dolayı SGK’dan iki ayrı maaş ve ücret aldığı belirtilen Kaya’nın Kalkınma Bankası’ndaki görevinden dolayı maaş ya da temettü almadığı belirtildi.

Şehirlerarası araç keyfi böyle bitti

Raci Kaya’nın uzun süre devam ettirdiği makam aracıyla şehirlerarası seyahat uygulaması, tasarruf genelgesiyle tüm memurları bağlayacak şekilde yasaklandı. Genelgede, “Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecektir. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait araçlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak” ifadesi dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tasarrufa takıldı: Haftada iki kez Ankara-İstanbul arasında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:02