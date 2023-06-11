Samanyolu Haber /Gündem / Futbol dünyasını karıştıran iddia: Aziz Yıldırım dönüyor mu? /11 Haziran 2023 08:18

Futbol dünyasını karıştıran iddia: Aziz Yıldırım dönüyor mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Ali Koç yönetiminde şampiyonluktan bir kez daha uzak kalan Fenerbahçe yönetimi için Aziz Yıldırım’ın harekete geçtiğini öne sürdü.

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Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, “Aziz Yıldırım sahalara dönüyor: 4 işadamına F.Bahçe başkanlığı teklifi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Arslan yazısında, sezonu ikinci bitiren ve Ali Koç yönetiminde şampiyonluktan bir kez daha uzak kalan Fenerbahçe yönetimi için Aziz Yıldırım’ın harekete geçtiğini iddia etti.

Arslan, “Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi. Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım. Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama ‘Hayır’ yanıtına karşın da ‘B planı hazır’” diye yazdı.

AZİZ YILDIRIM’DAN YALANLAMA
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Hürriyet’teki yazı üzerine açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında, “Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasının devamında şunları belirtti:

Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır. Kendisine “hırsız” diyenleri  işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz. 
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