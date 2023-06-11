Samanyolu Haber /Gündem / 'Yaşlı partiliye tokat attı' iddiasına Zeydan Karalar'dan cevap /11 Haziran 2023 08:13

'Yaşlı partiliye tokat attı' iddiasına Zeydan Karalar'dan cevap

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin yaşlı bir partiliye tokat attığı iddialarına yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kürsüye çağırdığı bir kişiye tokat attığı öne sürülen video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. 

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Söz konusu iddiaya Karalar'ın yanıtı sert oldu. 

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin video paylaşan Karalar, "İftira çok aşağılık bir şeydir. Atanlar gün yüzü görmesin. Ama kalbim temiz. Bu olayı başka bir açıdan montajlayıp, Zeydan Karalar yaşlı partiliyi dövdü diye servis edenler, siz aslını biliyorsunuz ama bilmeyenler izlesin. Bu videoyu bizden habersiz bir kardeşimiz çekmiş" ifadelerini kullandı. 

"DÜRÜST OLUN, İNSAN OLUN"
"Dövdü dedikleri adam benim 45 yıllık yol arkadaşım" diye yazan Karalar, "Ben ona demokratik hakkını kullansın diye kürsümü verdim. Şimdi bu haysiyetsiz yalanı paylaşan bütün haber siteleri, bu videoyu yayınlayıp benden özür dilemek zorunda. Bunu yapmayan herkes ahlaksız ve kötü niyetlidir. Ben belediye başkanıyım diye sürekli bu iftiraları kaldırmak zorunda değilim. Ben de insanım. Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun" ifadeleri ile açıklamasına son verdi.
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