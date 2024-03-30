Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinde can verdiler /30 Mart 2024 20:27

Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinde can verdiler

Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 52 düzensiz göçmen bulundu. Tankerdeki 7 kişinin yarı baygın halde bulunduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
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