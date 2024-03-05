Gazze ateşkesinden kötü haber!

Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, Gazze için Kahire'de İsrailli yetkililer ile bir araya geldikleri ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Naim, arabulucuların talebi üzerine görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.







Reuters'ta yer alan habere göre, iki gün süren görüşmeler sırasında ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu ifade eden Naim, çekimser kalan İsraillilerden yanıt beklediğini söyledi.





Naim, "Heyet bugün de görüşmeler için Kahire'de kalacak, bu turu bugün tamamlamaları bekleniyor" dedi ve görüşmeler sırasında "zorluklarla karşılaştıklarını" ekledi.





Naim, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerikalıların sahasında" ifadesinde bulunarak Netanyahu'ya anlaşma için baskı yaptı.





İsrail'in anlaşmayı geciktirdiği yönünde yorumda bulunan Naim'e yanıt, İsrailli yetkiliden "Bu iddia doğru değil. İsrail bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı gösteriyor. Hamas'tan bir yanıt bekliyoruz" sözleriyle geldi.