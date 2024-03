Metropoll Araştırma’nın başkanı Özer Sencar son durumu açıkladı

Metropoll Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, Ankara ve İstanbul’daki seçim sonuçlarına ilişkin konuştu.





İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Murat Kurum’dan önde olduğunu söyleyen Sencar, Yeniden Refah Partisi’nin kararının sonuçlara etki edeceğini belirtti. Ankara’da Mansur Yavaş’ın açık ara önde olduğunu ifade eden Sencar, “Ankara’da 10 gün önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un tam 14 puan önünde. Ankara’nın Mansur Yavaş’ta kalacağı konusunda çok eminiz.” ifadelerini kullandı.









Sencar, şunları söyledi: “İzmir’de de CHP için bir problem görmüyorum. Yaptığımız anketlere göre İzmir’de de CHP’nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP’nin İzmir’de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum.





ERBAKAN HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM HER AN HER ŞEY OLABİLİR

İMAMOĞLU ÖNDE AMA…

Oy verme tutumunu birçok şey etkiler. Bunda demografik yapı, nüfus, etnik köken gibi faktörler vardır. Yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki en az riskli olan CHP açısından Ankara ve İzmir’dir.