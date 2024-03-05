AKP’li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Elazığ’ın Mollakendi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da var.



Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da Elazığ kent merkezinde daha önce yurt olarak kullanılan ve sonradan otele dönüştürülen mekânda fuhuş yaptırdığı için, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi.





OTEL VE GÜZELLİK MERKEZİ MÜHÜRLENECEK





Gözaltına alınan diğer 4 zanlının da güzellik merkezi adı altında fuhuş yaptırılan merkezde yakalandıkları bildirildi. Bu kişilerin de, merkezde çalışan kadınları masaj adı altında fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandıkları bildirildi.





Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, gerek belediye başkanına ait otel, gerekse güzellik merkezlerinin de mühürleneceği kaydedildi.







