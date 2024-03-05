AKP’li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Elazığ’ın Mollakendi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da var.
Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da Elazığ kent merkezinde daha önce yurt olarak kullanılan ve sonradan otele dönüştürülen mekânda fuhuş yaptırdığı için, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi.
OTEL VE GÜZELLİK MERKEZİ MÜHÜRLENECEK
Gözaltına alınan diğer 4 zanlının da güzellik merkezi adı altında fuhuş yaptırılan merkezde yakalandıkları bildirildi. Bu kişilerin de, merkezde çalışan kadınları masaj adı altında fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandıkları bildirildi.
Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, gerek belediye başkanına ait otel, gerekse güzellik merkezlerinin de mühürleneceği kaydedildi.
JET HIZIYLA GÖREVDEN ALINDI
Emniyet Müdürlüğü operasyonu şöyle duyurdu:
"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE-2 operasyonu kapsamında, ilimiz merkezinde faaliyet gösteren (2) farklı güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 27.02.2024 günü yapılan operasyonda; (5) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından 01.03.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca (4) şüpheli şahıs tutuklanmış, (1) şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 128 şahsa idari para cezası uygulanmış olup, işyerleri ile ilgili idari işlem tesis edilecektir."
Tutuklananlar arasında AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da yer aldı. Başkanın jet hızıyla görevden alındığı öğrenilirken valiliğin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.