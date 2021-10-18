Gençlere ÖTV'siz otomobil ve telefon

CHP, gençlere yönelik kampanya başlattı. ‘Telafi Edeceğiz’ sloganı ile düzenlenen kampanyasının neden gerçekleştiğine ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan araştırma raporlarında insanların AK Parti iktidarının açtığı hasarların uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu düşüncesinde olduğunun görülmesi üzerine kampanyanın yapılması kararı alındı” denildi.







ÜCRETSİZ PASAPORT, LİYAKAT, KYK BORÇLARI VE ÖTV’SİZ OTOMOBİL







Yürütülen kampanya kapsamında CHP’nin gençlere yönelik altı vaadi arasında alınacak ilk cep telefonu ve oyun konsolunda ÖTV ödenmemesi, yeni telefonların yarı fiyatına alınmasının yanı sıra, KYK borçlarına ilişkin ise gençlerin işe girmeden geri ödeme yapmayacağı ve borçlardan faiz alınmayacağı belirtilirken, verilen diğer sözler şu şekilde sıralandı:





– Üniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl içine bin TL yüklenmiş kart verilecek.





– Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak.





– Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler.





– Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.