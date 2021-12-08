Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz'dan 'zam' tweeti /08 Aralık 2021 19:37

Gökhan Özoğuz'dan 'zam' tweeti

Kurlardaki yukarı yönlü seyir sonrasında birçok ürüne gelen zamlara bir tepki de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

SHABER3.COM


Kurdaki artış sonrası zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Temel tüketim ihtiyaçlarından diğer ürünlere gelen zamlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından karton koliye gelen zamma tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "17 TL'lik karton koli 40 TL ye çıkmış "KARTON KOLİ"  tweet bu kadar" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökhan Özoğuz'dan 'zam' tweeti Sonraki Haber >>

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:53