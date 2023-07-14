Google'ın yapay zekâsı Bard, artık Türkçe konuşabiliyor!





Bard, artık Türkçe konuşabiliyor!





Bard’a gelen yeni özellikler:

OpenAI’ın Kasım 2022’de yayınladığı sohbet botu ChatGPT, adeta teknoloji dünyasında yeni gidişatı belirledi. Uzun yıllardır yapay zekâ teknolojileri geliştiren Google ve Meta gibi şirketler bile paniğe kapılarak bu akımı kaçırmamak için sohbet botlarını erkenden yayınladı.Google’ın 21 Mart 2023’te kullanıma sunduğu Bard ise bugün büyük bir haberle Türkiye’deki kullanıcılarını sevindirdi. Google, 13 Temmuz itibarıyla Bard’ın Türkçe dil desteğine kavuştuğunu açıkladı.Google, yayınladığı blog yazısında Bard’ın Arapça, Çince, Almanca, Hintçe, İspanyolca ve Türkçe dahil 40’tan fazla dili desteklemeye başladığını duyurdu. Ayrıca sohbet botuna gelen yeni özellikler de paylaşıldı.- Yanıt dinleme özelliği: Bard’ın konuşmalarınıza verdiği cevaplar artık sesli olarak dinlenebilecek.- Yanıtlarda ayarlama yapma: Bard’ın hangi tonda ve stilde yanıt vereceğini, beş farklı seçeneğe göre seçebileceğiz. Bu seçenekler basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik şeklinde.- Sohbetleri sabitleme, düzenleme ve değiştirme: Bard ile yaptığınız sohbetleri artık sabitleyebilecek, bu sohbetlere daha sonradan erişebileceksiniz. Ayrıca sohbete bir ad verebileceksiniz.- Kodları daha fazla yere aktarabilme: Artık Bard’ın yazdığı Python kodları Google Colab ile birlikte Replit’e de eklenebilecek.- Yanıtları paylaşabilme: Sohbetin bir kısmı veya sadece bir cevap bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilecek.- İstemlerde resim kullanabilme: Artık Bard’a fotoğraf gönderebilecek veya bu fotoğraf içindeki bir içeriği sorabileceğiz. Bu fonksiyonlar, Google Lens’in fonksiyonlarıyla aynı.Avrupa Birliği, Google’ın sohbet botu Bard’ın kullanıma sunulmasına gizlilik hakkındaki şüpheler nedeniyle izin vermemişti. Google, Avrupa’daki kullanıcılar için beklenen haberi de bugün duyurdu. Bard, artık Avrupa Birliği ülkeleri ve Brezilya dahil daha fazla ülkeden ulaşılabilir oldu.