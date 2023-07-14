Suriye, BM yardımı için kapıları açtı

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasını sağlayan misyonunun süresinin uzatılmasını veto etmesinin ardından Şam yönetimi, muhaliflerin kontrolünde bölge için Babülhava Sınır Kapısı'nı 6 aylığına açtı.



Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Bassam Sabbahg, Genel Sekreter Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyine bir mektup yazarak 'aldıkları egemen' kararı duyurduğunu söyledi.



BM 2014 yılından beri yapılan anlaşmalarla Suriye'nin kuzeyine yaşayanlara Türkiye üzerinden yardım ulaştırıyor.



Ancak Şam yönetiminin izni alınmadan BM kararıyla oluşturulan bu mekanizmanın süresi pazartesi günü doldu. Sistemin aynı şekilde 9 ay uzatılması için yapılan oylamada Rusya veto hakkını kullandı.



Rusya'nın mekanizmanın 6 ay uzatılması için getirdiği karşı öneri de diğer üyeler tarafından veto edildi.



'Suriye hükümetiyle tam iş birliği' şartı

Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolü altındaki bölgede yaşayan 4 milyon kişiye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizma böylece hafta başında son buldu.



Ancak Şam yönetimi BM'ye mektup göndererek, Babülhava Sınır Kapısı'nın yardımlar için 6 ay boyunca kullanılabileceğini söyledi.



BM'ye gönderilen mektupta, "Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam iş birliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor." ifadelerine yer verildi.



Yardımların Suriye'nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması talebine yer verilen mektupta, Suriye yönetiminin BM ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.