Samanyolu Haber /Sağlık / DİKKAT: Aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek sağlık problemleri neler? /14 Temmuz 2023 08:55

DİKKAT: Aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek sağlık problemleri neler?

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve 10 gün boyunca sürecek. Uzmanlar sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini sıraladı.

SHABER3.COM

Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendirdi.

Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendirdi.
"ÇOK SU İÇİLMELİ" Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır.

"ÇOK SU İÇİLMELİ"

Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır.
Örneğin yaşlıların böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de çok fazla su içmeleri gerekiyor” dedi. Ergör, sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:

Örneğin yaşlıların böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de çok fazla su içmeleri gerekiyor” dedi. Ergör, sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:

“Sıcağın yüksekliği sıcak çarpmasına yani baygınlığa neden olabiliyor. Damarlar üzerine etkisi olduğu için beyindeki bazı kılcal damarlarda çatlama olup beyin kanaması geçirme riski olabiliyor. Tüm bu riskler nedeniyle sıcaklarda dışarıda olmamak gerekiyor.

“Sıcağın yüksekliği sıcak çarpmasına yani baygınlığa neden olabiliyor. Damarlar üzerine etkisi olduğu için beyindeki bazı kılcal damarlarda çatlama olup beyin kanaması geçirme riski olabiliyor. Tüm bu riskler nedeniyle sıcaklarda dışarıda olmamak gerekiyor.

Mecburen çıkılması gerekiyorsa yanlarında su bulundurarak başında şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalışmak gerekiyor. Hiç çıkmamak ise en doğrusu.”

Mecburen çıkılması gerekiyorsa yanlarında su bulundurarak başında şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalışmak gerekiyor. Hiç çıkmamak ise en doğrusu.”

14 Temmuz Cuma Hava Nasıl Olacak? Son analizlere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumu hakkında bilgi verdi. Beklentilere göre, genel olarak yağışın olmayacağı bir gün bizi bekliyor. Kuzeydoğu bölgeleri parçalı bulutluluğun hakim olacağı bir hava durumuna sahip olacakken, diğer bölgelerimizde ise gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Bu tahminler, hava durumu analizlerine dayanarak yapılmaktadır.

14 Temmuz Cuma Hava Nasıl Olacak? Son analizlere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumu hakkında bilgi verdi. Beklentilere göre, genel olarak yağışın olmayacağı bir gün bizi bekliyor. Kuzeydoğu bölgeleri parçalı bulutluluğun hakim olacağı bir hava durumuna sahip olacakken, diğer bölgelerimizde ise gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Bu tahminler, hava durumu analizlerine dayanarak yapılmaktadır.

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 25°C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ 27°C, 34°C Az bulutlu ve açık

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 25°C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ 27°C, 34°C Az bulutlu ve açık
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık ANTALYA 27°C, 43°C Az bulutlu ve açık ISPARTA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 17°C, 33°C Az bulutlu KASTAMONU 13°C, 34°C Az bulutlu SİNOP 23°C, 29°C Az bulutlu ZONGULDAK 21°C, 32°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor RİZE 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 22°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI 12°C, 32°C Az bulutlu ERZURUM 10°C, 28°C Az bulutlu MALATYA 19°C, 36°C Az bulutlu VAN 13°C, 29°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 23°C, 43°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA 28°C, 42°C Az bulutlu ve açık
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DİKKAT: Aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek sağlık... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:33:37