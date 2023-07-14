DİKKAT: Aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek sağlık problemleri neler?

"ÇOK SU İÇİLMELİ"





Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır.





“Sıcağın yüksekliği sıcak çarpmasına yani baygınlığa neden olabiliyor. Damarlar üzerine etkisi olduğu için beyindeki bazı kılcal damarlarda çatlama olup beyin kanaması geçirme riski olabiliyor. Tüm bu riskler nedeniyle sıcaklarda dışarıda olmamak gerekiyor.





Mecburen çıkılması gerekiyorsa yanlarında su bulundurarak başında şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalışmak gerekiyor. Hiç çıkmamak ise en doğrusu.”





14 Temmuz Cuma Hava Nasıl Olacak? Son analizlere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumu hakkında bilgi verdi. Beklentilere göre, genel olarak yağışın olmayacağı bir gün bizi bekliyor. Kuzeydoğu bölgeleri parçalı bulutluluğun hakim olacağı bir hava durumuna sahip olacakken, diğer bölgelerimizde ise gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Bu tahminler, hava durumu analizlerine dayanarak yapılmaktadır.

14 Temmuz Cuma Hava Nasıl Olacak? Son analizlere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumu hakkında bilgi verdi. Beklentilere göre, genel olarak yağışın olmayacağı bir gün bizi bekliyor. Kuzeydoğu bölgeleri parçalı bulutluluğun hakim olacağı bir hava durumuna sahip olacakken, diğer bölgelerimizde ise gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Bu tahminler, hava durumu analizlerine dayanarak yapılmaktadır.









AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık ANTALYA 27°C, 43°C Az bulutlu ve açık ISPARTA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendirdi.Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendirdi."ÇOK SU İÇİLMELİ" Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır.Örneğin yaşlıların böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de çok fazla su içmeleri gerekiyor” dedi. Ergör, sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:Örneğin yaşlıların böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de çok fazla su içmeleri gerekiyor” dedi. Ergör, sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:“Sıcağın yüksekliği sıcak çarpmasına yani baygınlığa neden olabiliyor. Damarlar üzerine etkisi olduğu için beyindeki bazı kılcal damarlarda çatlama olup beyin kanaması geçirme riski olabiliyor. Tüm bu riskler nedeniyle sıcaklarda dışarıda olmamak gerekiyor.Mecburen çıkılması gerekiyorsa yanlarında su bulundurarak başında şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalışmak gerekiyor. Hiç çıkmamak ise en doğrusu.”Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 25°C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ 27°C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 25°C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ 27°C, 34°C Az bulutlu ve açıkEGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA 23°C, 40°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 17°C, 33°C Az bulutlu KASTAMONU 13°C, 34°C Az bulutlu SİNOP 23°C, 29°C Az bulutlu ZONGULDAK 21°C, 32°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor RİZE 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 22°C, 28°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI 12°C, 32°C Az bulutlu ERZURUM 10°C, 28°C Az bulutlu MALATYA 19°C, 36°C Az bulutlu VAN 13°C, 29°C Az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 23°C, 43°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA 28°C, 42°C Az bulutlu ve açık