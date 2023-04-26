Görevdeki Maliye çalışanlarına nefret operasyonu: 9 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve görevde bulunan 9 maliye personeli için operasyon düzenlendi. Hakkında soruşturma bulunan kişilerin ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı ve Hizmet Hareketi mensubu olduğu ileri sürülen bazı kişilerle ortak baz birlikteliği bulunduğu ileri sürülüyor.







7 KİŞİ YAKALANDI



Tespit edilen 9 maliye personeline yönelik İstanbul, Hakkari ve Ankara’da operasyon düzenlendi.





Düzenlenen operasyon sonucu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer isimlere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.