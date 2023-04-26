İYİ Parti'de 'kaset' kabusu: 'Partimize operasyon hazırlığı var'

Anket sonuçlarına göre, altılı masadaki kriz sonrası kaybettiği desteği kısmen geri kazandığı görülen İYİ Parti’de üst düzey yetkililer, kendilerine karşı operasyon için düğmeye basıldığını öne sürdü.







OYLAR ARTINCA DÜĞMEYE BASILDI

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre; operasyon hazırlıkları ile ilgili “düğmeye basıldığını” belirten üst düzey bir yetkili şunları söyledi: “Hem partimizin hem de Kemal beyin oyları artıyor. Genel başkanımız son bir haftadan itibaren büyük bir saha çalışması başlattı. Bunun etkilerinin önlenmesi için de isim isim bildiğimiz birileri de çalışma başlattı. Partimize yönelik bir medya operasyonu için düğmeye basıldı.”





SİYASETİ ÇİRKİN BİR BİÇİMDE DİZAYN PAZARLIĞI İÇERİSİNDELER

İYİ Parti’nin AKP’den oy kopararak seçimi kazanma stratejisi kurduğunu söyleyen bir başka yetkiliyse “Siyaseti çirkin biçimde dizayn etme hazırlığı içinde olanları biliyoruz. Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Kimler kimlerle beraber’ farkındayız. AKP seçmenini bizden uzaklaştırmak için planlı bir çalışma yapılıyor. İlk aşaması da devreye alındı. Buna hazırlıklıyız, ne yaparlarsa yapsınlar Meclis (millet) ittifakımızda olacak. Seçim de ilk turda bitecek.” dedi.





Söz konusu operasyon iddiasının, Odatv’de yayınlanan ve bir siyasetçiye ait olduğu belirtilen özel hayatın ifşa edildiği bir kasetle ilgili olduğu belirtiliyor.