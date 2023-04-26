Bahçeli fena karıştırdı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’

Son günlerde tarihleri sık sık karıştıran MHP lideri Devlet Bahçeli, bu sefer de partisini HDP ile karıştırdı.







Bahçeli, HDP’yi hedef aldığı konuşmasında yanlışlıkla MHP dedi.





Niğde’de düzenlenen “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantısındaki konuşmasında sık sık muhalefeti eleştiren Bahçeli, “HDP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir” yerine, “MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir” ifadelerini kullandı.





Ramazan ayında düzenlenen bir iftar programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı hesapta Nisan ve Mayıs ayını karıştırmıştı. Bahçeli bir grup toplantısında da seçim tarihini 14 Temmuz olarak telaffuz etti.