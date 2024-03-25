Samanyolu Haber /Gündem / Güneş'te patlama! Jeomanyetik fırtına uyarısı: İletişim kesilebilir /25 Mart 2024 14:08

Güneş'te patlama! Jeomanyetik fırtına uyarısı: İletişim kesilebilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu.

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Güneş'teki plazma patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınayla ilgili uyarı yayımladı.

SWPC'de görevli hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti.

Lash, dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi.

Güneş'te 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.
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