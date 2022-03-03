Habertürk'te canlı yayın fena karıştı

Habertürk’te ekranlara gelen programda Sinan Ülgen ve Abdullah Ağar arasında tartışma yaşandı. Ülgen’in Rusya’nın harekatında haksız olduğu ve Batı’nın Rusya karşısında doğru organize olduğunu aktarmasının ardından söz alan Abdullah Ağar, Putin’in NATO tarafından tahrik edildiğini söyleyince stüdyoda gerginlik yükseldi.





Abdullah Ağar’ın konuşması sırasında EDAM Direktörü ve NATO danışmanı Sinan Ülgen’in, Abdullah Ağar’ı, “Rus yanlısı düşündüğü” imasının ardından sinirler gerildi. Abdullah Ağar bu suçlamaya “Türk gibi düşünüyorum” dedi.





Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu anlarda BAU Öğretim Görevlisi eski asker Abdullah Ağar ve Sinan Ülgen arasında çıkan tartışmada sesler yükseldi. Afşin Yurdakul ile Kürşad Oğuz’un sunduğu HT 360 programında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı değerlendirildi.Programda Sinan Ülgen’in Rusya’nın harekatında haksız olduğu ve Batı’nın Rusya karşısında doğru organize olduğunu aktarmasının ardından söz alan Abdullah Ağar, Putin’in NATO tarafından tahrik edildiğini söyledi. Ülgen, Ağar’ın bu ifadesine karşılık araya girince ikili arasında tartışma yaşandı. Seslerin yükselmesi üzerine programa ara verildi.